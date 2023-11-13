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Россиянам перечислили шесть самых опасных видов спорта для детей

Глава «Подиатра» Чижевская: футбол может представлять опасность для детей

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Некоторые популярные виды спорта могут быть особенно опасными для детей. О них kp.ru рассказала директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

«Даже у взрослых спортсменов повреждения опорно-двигательного аппарата не редкость. Что уж говорить о детях с их хрупкими костями, слабыми связками и недостаточно развитой мускулатурой. К тому же у юных спортсменов, во всяком случае поначалу, двигательная координация не сформирована, спортивная техника не отработана. Это тоже может вести к травмам во время тренировок и соревнований», — пояснила эксперт.

Так, по ее словам, опасность могут представлять занятия футболом. В особенности при таком виде спорта у игроков страдают коленный и голеностопный сустав, возможны повреждения надколенника и менисков, разрывы коленных связок, растяжения и разрывы связок и ахиллова сухожилия, перечислила эксперт. Опасным может быть и хоккей, в случае падения на льду дети могут повредить спину или конечности, а также получить удар клюшкой или шайбой. Потенциальная опасность, связанная со льдом, есть и в конькобежном спорте. Здесь ребенок может получить перелом ключицы и ребер, костей верхних и нижних конечностей.

По словам Чижевской, риск получить переломы и травмы из-за падений есть также в горнолыжном спорте и при катании на льду. Гимнасты могут получить повреждения конечностей и позвоночника при занятиях на турнике, брусьях, кольцах, продолжила она. Последний вид потенциально опасного спорта — единоборства. По словам эксперта, они могут грозить хроническим сотрясением головного мозга и другими последствиями.

Американские ученые из Хьюстонского университета в штате Техас до этого выяснили, что воспитание детей с помощью угроз и запугивания увеличивает шансы возникновения тревожных расстройств во взрослом возрасте.

Ранее диетолог объяснила, почему детям нельзя быть сыроедами.

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