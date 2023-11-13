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Осужденный на 15 лет отставной майор ВДВ отправился в зону спецоперации

«Ъ»: отставной майор ВДВ Бекмурадов отправился из колонии в зону спецоперации

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Сергей Бобылев/ТАСС

Отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов отправился из колонии строгого режима в зону проведения военной операции на Украине. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что экс-офицер был осужден в общей сложности на 15 лет за участие в перестрелке на Рочдельской улице в Москве в 2015 году, организацию похищения гражданина США Бориса Минахи и вымогательство.

По данным издания, 53-летний Батыр Бекмурадов покинул колонию строгого режима в Липецкой области еще несколько недель назад. Теперь он командует одним из подразделений. Как отмечает «Ъ», после начала спецоперации Бекмурадов не раз обращался в ЧВК «Вагнер» и Минобороны с просьбой отправить его в зону боевых действий, но ему отказывали.

В октябре в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону военной операции.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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