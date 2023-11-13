Житель Алтая попытался поджечь здание местного отделения полиции с помощью коктейлей Молотова, инцидент произошел 12 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, около 15 часов к административному зданию отделения МВД по Чемальскому району пришел неизвестный, он сразу стал бросать в строение бутылки с зажигательной смесью.

Начался пожар, огонь повредил облицовку здания и флаги.

Полицейским удалось быстро потушить пожар и задержать нарушителя, бросавшего коктейли Молотова. Нападавшим оказался 36-летний местный житель Алексей М.

По данным Baza, за несколько часов до нападения мужчина доставлялся в отделение за неподчинение требованию сотрудника полиции, но его отпустили по состоянию здоровья.

На этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Накануне сообщалось, что силовикам удалось предотвратить поджог военной части в подмосковной Коломне, подозреваемым оказался 23-летний житель области.

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