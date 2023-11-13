Россияне рассказали, что им пришлось преодолеть для побега из Газы к Египту

Эвакуированные из Газы российские граждане покинули свои дома в секторе Газа и добрались до контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом под обстрелами и бомбежками израильских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на группу россиян, прибывших из палестинского анклава в оперативный штаб МЧС России, расположенный в одной из гостиниц близ Каира.

Преподаватель по классу скрипки Елена Радван, работавшая в Палестинской национальной консерватории и проживающая в Газе с 2005 года, рассказала агентству, что напряжение в секторе «чувствовалось задолго до начала агрессии». По ее словам, она с сыном сразу же 7 октября отправилась на юг сектора до каких-либо предупреждений.

«Нам сразу стало ясно, что будет то, чего никогда не было до настоящего времени», — поделилась женщина.

Она сообщила, что ее муж работает военным врачом в одной из больниц в северных районах сектора Газа, он не оставил своего поста. Елена с сыном Ильей одна добралась до КПП «Рафах» и теперь намерена перебраться в Россию.

Еще одна россиянка Светлана Гарифуллина рассказала, что добираться до Египта было очень сложно, «везде стреляли, везде взрывы», пришлось ехать «под постоянными бомбежками». Она отметила, что до палестино-израильского конфликта ей с семьей пришлось дважды менять место жительства, израильская армия вынуждала их покинуть место жительства и перебраться на юг сектора. Все время до перехода россиянка с родными оставалась у знакомых в южных районах анклава.

ТАСС ранее сообщил, что группа из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.