Более шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Более шести тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.

Представитель надзорного ведомства рассказал, что коммунальная авария произошла около 10:00 по местному времени (3:00 мск) 13 ноября. В зону отключения электроэнергии попали свыше 30 многоквартирных домов.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — сказал сотрудник прокуратуры.

По его словам, надзорное ведомство организовало в Первореченском районе проверку, чтобы проконтролировать соблюдение сроков устранения аварийной ситуации и прав граждан.

9 ноября авария оставила без света, воды и тепла более 20 тысяч жителей Владивостока. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала проверку инцидента.

Накануне мэрия Воронежа сообщила об отсутствии воды в Центральном районе, где проживают около 80 тыс. человек.

Ранее стало известно, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ в Москве.