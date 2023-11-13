Синоптики рассказали москвичам о погоде в понедельник

В понедельник в Москве ожидаются умеренные осадки и температура в диапазоне от 2 до 4℃. Соответствующая публикация размещена на сайте Гидрометцентра России.

При этом по сравнению с воскресеньем спад температуры составит около 4℃. Тогда дневная температура в столице превысила 8℃. Ожидается, что в Московской области разброс температур будет выше — ночью ожидается 0-2℃, а днем может потеплеть до 6℃.

Сообщается, что осадки в столице будут преимущественно небольшими, и лишь местами умеренными, при этом небо будет затянуто облаками. Уже 14 ноября синоптики ожидают мокрый снег в Московской области, в то время как 13 ноября большая часть осадков будет приходиться на дождь.

13 ноября в Москве и Московской области ожидается ветер южной четверти, скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Такие же порывы возможны ночью 14 ноября, однако в основном ожидается юго-западный ветер, также скоростью 6-11 м/с.

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