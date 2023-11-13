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Дорогу на Камчатке закрыли из-за мощного циклона

На севере Камчатки дорогу перекрыли из-за циклона

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Из-за сильного циклона, который оказывает воздействие на Камчатку, на севере полуострова была закрыта дорога между двумя поселками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Движение для всех видов транспорта на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района ограничено. Дорогу закрыли на участке от 322-го до 435-го километра», — говорится в сообщении.

На трассе бушует метель, что снижает видимость.

Мощный циклон начал оказывать воздействие на Камчатку 10 ноября. Он принес в основном осадки в виде мокрого снега, однако местами, включая Петропавловск-Камчатский, прошел дождь.

6 ноября более двух тысяч жителей города Лесозаводск в Приморском крае остались без электроснабжения из-за ледяного дождя.

Южный циклон принес сильный дождь и снег в регион. Помимо ледяного дождя в Лесозаводске, во Владивостоке выпало более двух месячных норм осадков. До этого сообщалось, что отключение электроэнергии зафиксировано в семи районах Приморского края. Во Владивостоке более 70 многоквартирных жилых домов остаются без электроэнергии.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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