Появились подробности задержания сомалийских пиратов экипажем «Петра Великого»

Экипаж крейсера «Петр Великий» стал первым в истории флота РФ, который поймал сомалийских пиратов. Участник тех событий, бывший в то время офицером ВМФ России, рассказал РИА Новости, что пиратов поймали, допросили и передали береговой охране Йемена.

Лодки пиратов и их оружие привезли на Северный флот, а боеприпасы утопили. Изначально экипажу тяжелого атомного ракетного корабля не ставили задач бороться с пиратами. Но в итоге поход крейсера предотвратил захват сухогруза Ocean Diamond и иранского рыболовецкого судна.

По словам офицера, «Петр Великий» совершал дальний поход, часть маршрута которого пролегала по Индийскому океану. Это было зимой 2009 года.

«В один из дней на переходе мы на крейсере получаем сигнал бедствия от сухогруза Ocean Diamond о том, что судно подвергается нападению пиратов», — рассказал военный моряк.

По его словам, до этого места было четыре-пять часов ходу. Офицер уточнил, что подняли вертолет, сухогрузу дали рекомендации следовать навстречу крейсеру полным ходом, а экипажу — укрыться во внутренних помещениях.

В начале октября стало известно, что в заливе Сан-Франциско появились грабящие яхты и дома пираты.

Ранее стало известно, что атомный ракетный крейсер «Петр Великий» задержал три пиратских лодки.