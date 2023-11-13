Жители Перми попытались украсть лифт из жилого дома

В Перми местные жители сделали попытку украсть лифт из подъезда жилого дома, но вынести демонтированные конструкции не смогли. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Воры дерзко орудовали прямо под объективом камеры видеонаблюдения.

«Злоумышленники действовали быстро и достаточно эффективно», — уточнили в публикации, которую сопровождает видео инцидента.

Похитители успели погрузить несколько конструкций в автомобиль, но уехать им не дали.

7 ноября в Екатеринбурге мужчина с бейсбольной битой набросился на молодых людей, зашедших в лифт. Видеозапись из кабины опубликовал Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Причина произошедшего неизвестна. Как пояснили в пресс-службе городского УМВД, никто из участников конфликта заявление в полицию не писал.

До этого уборщица упала в шахту лифта на предприятии в Подмосковье.

Ранее стало известно, что в России покажут мультфильм для взрослых о главном по подъезду. Решая проблемы со сломанным лифтом, герой находит новых друзей и потихоньку начинает разбираться в собственной жизни.