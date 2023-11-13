Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Потерпевший крушение над Средиземным морем вертолет мог быть использован для эвакуации

WP: разбившийся вертолет ВВС США могли использовать при эвакуации американцев

close
100%
Alex Brandon/AP

Потерпевший крушение над Средиземным морем вертолет ВС США направили, чтобы использовать для эвакуации американцев из Израиля и Ливана. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

В публикации обратили внимание, что военный борт прибыл в регион в рамках «широкомасштабного планирования <…> на случай войны», которое не исключает возможную эвакуацию американцев из Израиля и Ливана. Газета уточнила, что вертолет потерпел крушение у побережья на юго-востоке Кипра, первые сообщения об авиакатастрофе появились в 11 ноября, когда шла поисково-спасательная операция.

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM) сделало заявление, что катастрофа случилась во время дозаправки летательного аппарата в воздухе. По первоначальной информации, самолет столкнулся с технической неисправностью, в результате чего упал в море.

Затем Пентагон уточнил, что крушение над Средиземным морем потерпел вертолет.

Ранее вертолет Ми-8 упал в Челябинской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий