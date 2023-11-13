Потерпевший крушение над Средиземным морем вертолет мог быть использован для эвакуации

Потерпевший крушение над Средиземным морем вертолет ВС США направили, чтобы использовать для эвакуации американцев из Израиля и Ливана. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

В публикации обратили внимание, что военный борт прибыл в регион в рамках «широкомасштабного планирования <…> на случай войны», которое не исключает возможную эвакуацию американцев из Израиля и Ливана. Газета уточнила, что вертолет потерпел крушение у побережья на юго-востоке Кипра, первые сообщения об авиакатастрофе появились в 11 ноября, когда шла поисково-спасательная операция.

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM) сделало заявление, что катастрофа случилась во время дозаправки летательного аппарата в воздухе. По первоначальной информации, самолет столкнулся с технической неисправностью, в результате чего упал в море.

Затем Пентагон уточнил, что крушение над Средиземным морем потерпел вертолет.

Ранее вертолет Ми-8 упал в Челябинской области.