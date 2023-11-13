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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре ночью в Москве

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Unsplash

Экстренное предупреждение действует в российской столице до утра 13 ноября. В регионе прогнозируется дождь и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве отметили, что по прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшее время с сохранением до 6:00 понедельника в Москве ожидаются интенсивные осадки и усиление юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и воздержаться от опасных маневров.
Пешеходам посоветовали держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, ни в коем случае не укрываться от дождя под деревьями.

Накануне московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о погоде — дождь и ветер ожидался в городе до конца воскресенья, 12 ноября. Аналогичное предупреждение действовало и для Московской области.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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