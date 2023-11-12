Посол Палестины в РФ заявил, что Израиль два дня не обстреливает КПП «Рафах»

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль в последние два дня не осуществляет обстрелов контрольно-пропускного пункта «Рафах» и придерживается конструктивной позиции по эвакуации иностранных граждан и поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ситуация вокруг контрольно-пропускного пункта постоянно меняется. Израильские власти то блокируют его работу, то согласовывают его деятельность с Египтом. Поэтому совершенно непонятно, как КПП будет функционировать в ближайшие дни. В связи с этим нет ясности, как именно будет проводится эвакуация через «Рафах» российских граждан, продолжающих находится в Газе.

При этом посол отметил, что в последние два дня израильские войска не обстреливают КПП, поэтому эвакуация иностранцев в Египет проходит безопасно. Также нет трудностей с поставками в сектор Газа гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП «Рафах» на ослах.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.