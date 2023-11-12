Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Палестины в РФ заявил, что Израиль два дня не обстреливает КПП «Рафах»

Посол Палестины в России Нофаль: Израиль два дня не обстреливает КПП «Рафах»

close
100%
Reuters

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль в последние два дня не осуществляет обстрелов контрольно-пропускного пункта «Рафах» и придерживается конструктивной позиции по эвакуации иностранных граждан и поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ситуация вокруг контрольно-пропускного пункта постоянно меняется. Израильские власти то блокируют его работу, то согласовывают его деятельность с Египтом. Поэтому совершенно непонятно, как КПП будет функционировать в ближайшие дни. В связи с этим нет ясности, как именно будет проводится эвакуация через «Рафах» российских граждан, продолжающих находится в Газе.

При этом посол отметил, что в последние два дня израильские войска не обстреливают КПП, поэтому эвакуация иностранцев в Египет проходит безопасно. Также нет трудностей с поставками в сектор Газа гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП «Рафах» на ослах.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий