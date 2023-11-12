В Харькове произошла серия взрывов

В Харькове на востоке Украины произошла серия взрывов, сообщает украинское агентство Укринформ.

Подробностей инцидента не приводится.

Из данных официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области ранее была объявлена воздушная тревога.

Ранее 12 ноября в Харькове уже раздавались взрывы.

В этот же день назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы.

Утром 11 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в украинской столице. По его словам, в городе работали системы противовоздушной тревоги.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.