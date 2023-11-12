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В Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России

Финны сообщили об аномальном наплыве нелегалов без документов на границе с РФ

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

В финской пограничной службе отметили, что люди без необходимых для въезда в страну документов все равно добираются до границы и просят убежища, и их число значительно увеличилось, передает «Фонтанка».

По данным ведомства, с начала августа в пункты пропуска на юго-востоке Финляндии прибыл 91 человек без необходимых проездных документов. Чаще всего у людей не было необходимой для въезда визы. Отмечается, что все они являлись гражданами третьих стран, использовали Россию для транзита и хотели запросить убежища в Суоми.

Пограничники отметили, что ранее коллеги из России не допускали выезд из РФ в пункты пересечения границы с Финляндией без необходимых проездных документов, но ситуация кардинально изменилась за последние месяцы.

«Проблема заключается в явлении нелегального въезда, когда человек намеренно приезжает в Финляндию без необходимых для въезда документов», — пояснили финские пограничники.

Представители ведомства заявили, что пограничная служба следит за развитием ситуации и вместе с другими органами безопасности.

9 ноября стало известно, что крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку, находящиеся в юго-восточной Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из Российской Федерации. Речь идет о пунктах пропуска Нуйямаа, Иматра и ближайшем к Санкт-Петербургу — Ваалимаа. По словам очевидцев, финские пограничники информируют велосипедистов о новых правилах и возвращают в РФ. На месте пересечения границы для велосипедистов установлены запрещающие знаки.

Позже в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили, что пограничная служба Финляндии перестала пускать россиян в страну на велосипедах. Там отметили, что финские власти никаких официальных бумаг о соответствующем запрете в управление не прислали.

Ранее сообщалось, что курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия российских туристов.

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