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Экс-советник Кучмы прокомментировал статью WP о подрыве «Севпотоков»

Экс-советника Кучмы возмутила статья WP о подрыве «Северных потоков» Киевом

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал статью Washington Post (WP) о причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он заявил на своем Youtube-канале.

По его словам, Украина не в состоянии проводить операции подобного рода, поэтому статья в WP не отражает действительности.

«Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню?» — возмутился Соскин.

До этого Соскин предрекал Вооруженным силам Украины серьезное поражение на фронте. По его мнению, все к этому идет.

Он назвал положение дел на передовой для украинской армии очень тяжелым несмотря на то, что на фронт были брошены последние военные ресурсы, и их нельзя противопоставить российской армии. Кроме того, Соскин считает, что руководство Владимира Зеленского не может справиться с ухудшающейся ситуацией.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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