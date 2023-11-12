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В Финляндии объяснили, почему в страну не пускают россиян на велосипедах

Финская таможня связала запрет на въезд из РФ на велосипедах с иммигрантами

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Shutterstock

Запрет для россиян на въезд в Финляндию на велосипедах связан с нелегальной иммиграцией, заявил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

По словам Луккари, нелегальные иммигранты часто пользовались таким способом передвижение. Причем только за последнюю неделю таких случаев было около 30.

Когда финские власти поняли, что велосипедистов становится все больше, было решено с этим явлением бороться.

9 ноября стало известно, что крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку, находящиеся в юго-восточной Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из Российской Федерации. Речь идет о пунктах пропуска Нуйямаа, Иматра и ближайшем к Санкт-Петербургу — Ваалимаа. По словам очевидцев, финские пограничники информируют велосипедистов о новых правилах и возвращают в РФ. На месте пересечения границы для велосипедистов установлены запрещающие знаки.

Позже в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили, что пограничная служба Финляндии перестала пускать россиян в страну на велосипедах. Там отметили, что финские власти никаких официальных бумаг о соответствующем запрете в управление не прислали.

Ранее в Финляндии заявили о важности сохранения Западом отношений с Россией.

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