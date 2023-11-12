Таможенники подтвердили запрет на въезд в Финляндию для россиян на велосипедах

Пограничная служба Финляндии перестала пускать россиян в страну на велосипедах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления.

«Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах», — заявила представитель пресс-службы.

По ее словам, финские власти никаких официальных бумаг о соответствующем запрете в управление не прислали.

9 ноября стало известно, что крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку, находящиеся в юго-восточной Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из Российской Федерации. Речь идет о пунктах пропуска Нуйямаа, Иматра и ближайшем к Санкт-Петербургу — Ваалимаа.

По словам очевидцев, финские пограничники информируют велосипедистов о новых правилах и возвращают в РФ. На месте пересечения границы для велосипедистов установлены запрещающие знаки.

В конце сентября президент Финляндии Саули Ниинисте утверждал, что в будущем его страна столкнется с «трудностями» на границе с РФ. При этом он добавил, что безопасность его страны «максимизируется», так как она уже является членом НАТО.

Ранее в Финляндии заявили о важности сохранения Западом отношений с Россией.