В Крыму назвали США главным руководителем диверсии на «Северных потоках»

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что США являются главным организатором и руководителем диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия».

Таким образом Цеков прокомментировал информацию американской газеты The Washington Post о том, что операцию по подрыву газопроводов координировал высокопоставленный украинский военный офицер Роман Червинский.

Американское издание сообщало, что он управлял логистикой команды, установившей взрывные устройства на газопроводах.

«Я совершенно исключаю, что он (Червинский. — «Газета.Ru») является главным руководителем взрыва «Северных потоков». Главными руководителями и исполнителями являются США, Англия, и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того», — поделился сенатор.

До этого бывший подполковник США Эрл Расмуссен заявлял, что Вашингтон ищет «козла отпущения» в подрыве «Севпотоков».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».