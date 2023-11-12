Воспитатель избила двухлетнего ребенка подносом, который он не туда поставил

В Таиланде воспитательница попала под следствие, избив двухлетнего ребенка металлическим подносом для еды. Об этом сообщает Thaiger.

Отец мальчика рассказал о произошедшем в соцсетях и опубликовал снимки, на которых видны травмы ребенка, в качестве доказательства своих слов. Мужчина утверждает, что его сын был избит учителем местной школы. Позднее на странице родителя в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появились и фотографии металлического подноса, которым женщина и нанесла побои ребенку.

«Одноклассники маленького мальчика сказали, что учительница использовала поднос для еды, чтобы ударить его», — написал отец потерпевшего.

Вслед за этим мужчина опубликовал и запись с камеры видеонаблюдения, на которой учительница нападает на его сына. Судя по кадрам, женщина ударила мальчика только потому, что он не поставил свой поднос в нужное место. При этом ее коллеги не вмешались в происходящее и не стали препятствовать избиению двухлетнего ребенка.

«Прежде чем стать учителем, нужно сначала стать порядочным человеком. Такие люди не могут быть учителями. Мы будем продолжать добиваться, чтобы эта учительница ответила за свои действия», — заключил родитель мальчика.

Подозреваемую вызвали в полицейский участок к 13 ноября.

Ранее детсад в Забайкалье оштрафовали за воспитательницу, дважды ударившую ребенка по лицу