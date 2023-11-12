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Трое работников маркетплейса подрались с инспектором у станции петербургского метро

Пьяные работники маркетплейса устроили драку у станции петербургского метро

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге инспектор по транспорту пострадал от нападения пьяных мужчин, пытавшихся прорваться на станцию метро «Удельная». Об этом сообщает телеканал «78».

Полицейские узнали о драке около станции на севере города незадолго до закрытия метрополитена.

Трое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения напали на работавшего на станции инспектора по транспортной безопасности. 54-летний мужчина встал у них на пути и был жестоко избит. Его доставили на «скорой» в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.

Правоохранители начали доследственную проверку и выяснили, что злоумышленники работают на складе крупного маркетплейса в Шушарах.

Ранее трое иностранцев подрались с петербуржцами и отобрали у них телефон и деньги.

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