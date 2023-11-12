Исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что США ищут «козла отпущения» для отвлечения внимания от причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишут «Известия».

По словам бывшего военного, США если не полностью руководили операцией по подрыву «Севпотоков», то принимали в ней большое участие.

«Они ищут кого-то, кого можно обвинить, чтобы переключить внимание», — считает Расмуссен.

Он добавил, что сложность операции и использованное оборудование могут свидетельствовать об участии в ней крупного государства, такого как США, ведь Украина не смогла бы осуществить подобную операцию самостоятельно.

До этого американская газета The Washington Post писала, что координатором атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» был украинский полковник Роман Червинский.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».