Еще 10 россиян покинули сектор Газа и въехали в Египет

Еще 10 российских граждан, проживающих в секторе Газа, пересекли границу и въехали в Египет. Общее число эвакуированных граждан РФ выросло до 70, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России в своем Telegram-канале.

«70 граждан РФ пересекли КПП Рафах», — говорится в сообщении.

12 ноября около 13:00 мск МЧС РФ сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, где развернут оперативный штаб МЧС. Там эвакуирующимся помогут оформить все необходимые документы.

Отмечалось, что в настоящее время пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. В 13:38 мск МЧС передало, что из сектора Газа в Египет выехали более 60 россиян.

10 ноября в МИД РФ заявляли, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня. По оценке спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.

По последним данным, в палестинском анклаве находится около 500 граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».