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В Петербурге поймали троих подростков, стрелявших по ребенку из украденного пистолета

В Петербурге задержали подростков после грабежа и стрельбы по ребенку

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Shutterstock

В центре Санкт-Петербурга поймали несовершеннолетних, открывших стрельбу из сигнального пистолета в сторону ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

9 ноября несовершеннолетние похитили пусковое устройство ПУ-3 и решили опробовать его на ученике младших классов.

Подозреваемыми правоохранители сейчас считают троих человек. Пока неизвестно, что именно связывает подростков, все они учатся в разных учебных заведениях. Самому старшему из них 17 лет, а младшему — 14.

16-летний фигурант посещает центр «Контакт», который занимается социализацией юных разбойников и хулиганов, и состоит в нескольких сообществах околонационалистического толка. Этим летом он научился стрелять на военных сборах и решил, что хочет стать бойцом. Отработку навыков он продолжил на 13-летнем мальчике из Узбекистана. По факту стрельбы в его сторону дело пока не возбудили, так как невольно ставший мишенью школьник не пострадал.

Однако в полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и провели беседу со стрелком, после которой его отпустили.

Ранее в Новосибирске пятиклассники жестоко избили сверстника, когда тот провожал девочку до дома.

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