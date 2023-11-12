Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическая зима

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в пятницу, 17 ноября, в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, другими словами, наступит метеорологическая зима.

По словам специалиста, в ближайшие сутки на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесет аномальные дожди — до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, или 1,5-2 ведра дождевой воды на метр квадратный.

Тишковец рассказал, что температура обозначит обратный суточный ход. Если ночью в центре циклона будет пасмурно, дождливо и тепло (от + 2 до +7°C), то днем этот барический минимум развернется к нам своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет «балтийский синдром» — температура по ощущениям будет близкой к нулю.

По словам специалиста, в следующие два дня осадки ослабеют и примут очаговый характер, перейдут в смешанную фазу. Во вторник в течение суток будет уже не выше 0°C - плюс 5 °C, в среду минус 1°C - плюс 4 °C. Из-за заморозков на дорогах кое-где появится гололедица.

Он отметил, что в четверг инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться около нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до 0, - 5 °C, днем от - 2 °C до + 3 °C.

«Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима», — подытожил эксперт.

Говоря о погоде на выходных, эксперт сообщил, что температура опустится ниже нуля, но будет солнечно.

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