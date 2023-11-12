Политолог сравнил значимость Токийского процесса с Нюрнбергским

Многие опрометчиво забывают о роли Японии во Второй Мировой войне, а тем временем японский милитаризм и последствия политического курса империи тех лет по своему масштабу и способам борьбы с оппонентами ничем не уступает немецкому нацизму или итальянскому фашизму. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

«Россия твердо стоит на позициях противодействия нацизму и милитаризму. У этих страшных идеологий нет национальности — они равносильно преступны и опасны как на Западе, так на Востоке», — заявил политолог.

Эксперт напомнил, Япония в годы Второй Мировой войны фактически была основным союзником Германии в азиатском регионе, японская армия вела активные боевые действия против СССР на Дальнем Востоке и в Манчжурии, против США — в бассейне Тихого океана.

«Японской армией велась война по расчленению Китая и уничтожению его мирных жителей, конечная цель во многом перекликалась с планами Гитлера по зачистке Советского Союза от «ненужного» населения. При этом показательно, что именно Китай понес самые большие потери среди всех стран — 50-55 млн человек», — добавил Илья Гераскин.

По его мнению, здесь очевидна параллель между Нюрнбергским трибуналом и Токийским процессом, так как в обоих случаях союзники судили военных преступников, по вине которых мир навсегда разделился на «до» и «после».

«В настоящее время наша страна продолжает выполнять свою историческую миссию уже в совершенно новых рамках и с новыми политическими оппонентами. Появились более сложные инструменты информационного давления, гибридный характер противостояния делает конфликт более многовекторным и непредсказуемым», — сказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что, тем не менее онтологический и глубинный смысл сохраняется, и он базируется на противопоставлении добра и зла, человеколюбия и ненависти, равенства и исключительности.

«По этим линиям и сейчас идет главная битва — битва за будущее, которое, как известно, без сохранения исторической памяти обречено на повторение трагедий прошлого», — заключил Гераскин.

12 ноября исполняется 75 лет со дня завершения Токийского процесса — Международного военного трибунала для Дальнего Востока, на котором в 1946-1948 гг. были вынесены приговоры японским военным преступникам. Это событие поставило заключительную юридическую точку во Второй мировой войне.