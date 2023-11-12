Мигрант сорвался с высоты на стройке многоэтажного дома в Приморье

В Приморье начали проверку после несчастного случая на стройке. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент произошел 11 ноября на строительном объекте в районе улицы Академика Курчатова в городе Большой Камень. Известно, что несовместимые с жизнью травмы получил иностранный гражданин 2003 года рождения. По неустановленной причине он сорвался с высоты 16-го этажа.

Сейчас прокуратура проверяет, исполнялись ли при производстве строительных работ требования законодательства в сфере охраны труда.

«Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее восьмиклассница упала с пятого этажа заброшенного здания в Ленобласти.