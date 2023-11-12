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Мужчина приставал к мальчику в раздевалке бассейна

Shot: в Орле мужчина приставал к ребенку в раздевалке бассейна

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В Орле в здании бассейна на центральном стадионе мужчина набросился на подростка в раздевалке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в раздевалке орловского бассейна, местный житель дождался, пока 13-летний школьник останется в душевой один, и начал приставать к ребенку. Он трогал подростка за интимные части тела и уговаривал его поехать к нему в гости.

Школьник вырвался и убежал, а дома рассказал о произошедшем родителям, семья немедленно обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего задержан 57-летний орловчанин, известно, что мужчина не имел проблем с законом, он работает начальником производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель домогался школьницы в салоне автобуса.

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