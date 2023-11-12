Обманутый дольщик объявил бессрочную голодовку у здания администрации Краснодарского края

В Краснодаре обманутый дольщик и участник СВО вышел на голодовку перед зданием администрации края. Об этом пишет 93.RU.

В 2013 году в городе началась стройка ЖК «Мультиплекс Кино» на Уральской улице. В 2016-м работы были остановлены, а в 2017 году гендиректоров компании «Юг-ГарантСтрой», взявшейся за строительство комплекса, заключили под стражу по обвинению в хищении денежных средств у дольщиков, легализации денежных средств при строительстве другого объекта, неуплате налогов и других преступлениях. В апреле 2020-го одного из них приговорили к 5,5 годам лишения свободы. К настоящему времени бизнесмен уже вышел на свободу.

Все это время обманутые дольщики пытаются получить ключи от квартир. Они выходили на митинги, вешали на дом баннеры, обращались к президенту и устраивали голодовки. Благодаря этому стройка возобновилась, и в последние годы в ЖК шли активные работы.

Военный в отставке Алексей Богушев, который тоже вложился в жилье 8 лет назад, в начале октября предупредил власти о своих планах, но ответа не получил. Утром 11 ноября он устроил голодовку перед зданием администрации Краснодарского края. По словам мужчины, он решился на эту акцию из-за новых проблем, которые доставляют судимые застройщики.

«Вышел на бессрочную голодовку в связи с тем, что мошенники, уже однажды похитившие наши деньги со стройки, приговоренные к реальным срокам наказания, освободились и пытаются нас обмануть дважды. Пытаются у нас отобрать наши квартиры по второму разу. На все наши обращения во все инстанции все выражают сочувствие, но реальной помощи нет. Поэтому я доведен до отчаяния и уже вынужден выйти на голодовку», — объяснил свои действия Богушев.

Он стал дольщиком ЖК в 2015 году, с тех пор он вынужден снимать жилье. В аналогичной ситуации оказались 1086 семей. Семь дольщиков отправились на спецоперацию, двоих не стало. И сам Богушев уже дважды бывал на фронте в качестве добровольца.

Как отмечается, в июне администрация края утверждала, что строительство ЖК «Мультиплекс Кино» завершат к концу 2023 года. После выхода горожанина к зданию муниципального образования там пообещали уточнить актуальную информацию о текущем этапе стройки.

Ранее стало известно, что свыше 28 тыс. обманутых дольщиков не получат квартиры до конца года.