Преподаватель автошколы обещал ученицам помощь в сдаче экзаменов и исчез с деньгами

В Саратове мужчина предложил ученицам автошколы помощь при сдаче экзаменов и пропал с их деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Недавно к правоохранителям обратилась 48-летняя жительница Заводского района. Она оставила заявление, в котором указала, что в ноябре прошлого года училась в автошколе. Тогда неизвестный мужчина пообещал ей помочь в получении водительского удостоверения. За эту услугу она заплатила ему 80 тыс. рублей, но никакой помощи так и не дождалась.

Аналогичный случай произошел в декабре 2022 года и с 54-летней жительницей Гагаринского района. За «получение прав» она передала преподавателю школы 40 тыс. рублей, но обещанную услугу тот ей не оказал.

Стражи порядка возбудили уголовные дела. Подозреваемого в мошенничестве задержали. Им оказался ранее не судимый саратовец. В прошлом он действительно работал в автошколе, но позже уволился. Он заявил, что не собирался помогать доверившимся ему женщинам и решил с их помощью погасить задолженности по кредитам.

Расследование продолжается.

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