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Несколько районов Киева остались без света

«Страна.ua»: в Киеве обесточило несколько районов из-за непогоды

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Gleb Garanich/Reuters

Несколько районов Киева обесточило из-за плохих погодных условий. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях.

«В части районов Киева пропал свет, передают местные Telegram-каналы», — сообщают журналисты.

Отмечается, что до этого городские власти предупреждали местных жителей о сильном дожде и ветре, который может оборвать провода. Горожан просили учитывать погодные условия при выходе на улицу.

Параллельно три района Киева затопило из-за ливней.

10 ноября на Украине без света остались более 400 населенных пунктов. Сообщалось, что причиной тому стало отключение линии электропередач (ЛЭП) и двух ветровых электростанций.

До этого минэнерго Украины сообщало о повреждении газораспределительных сетей в Днепропетровской области. Кроме того, в результате взрывов были повреждены электросети в Харьковской области, обесточена часть Сумской и Черниговской областей.

Ранее Украина попросила у Индонезии электрогенераторы.

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