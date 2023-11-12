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В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог

Собянин: досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в Москве

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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Власти Москвы досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в городе. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с начала 2023 года в Москве построили 110 км дорог, а также 65 искусственных сооружений: тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов.

Собянин напомнил, что в столице завершили Московский скоростной диаметр, а еще открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Кроме того, после реконструкции заработала обновленная развязка МКАД с Липецкой улицей.

«В ближайшие три года планируем построить еще 265 км дорог», — добавил мэр Москвы.

9 ноября Сергей Собянин сообщил, что в Москве строят новый мост через Москву-реку — между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. По его словам, новый мост улучшит транспортную доступность для 0,5 млн человек, проживающих в четырех районах Москвы. На мосту предусмотрено шесть полос для движения в двух направлениях. Также появятся дополнительные выезды на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе. Длина нового моста — 315 м.

До этого мэр Москвы назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе столицы.

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