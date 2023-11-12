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На Украине сообщили о взрыве в Харькове

«Общественное»: в Харькове был слышен взрыв

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Евгений Малолетка/AP

В Харькове слышны звуки взрыва. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — заявили корреспонденты.

При этом в регионе не объявлялась воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Других подробностей журналисты не приводят.

Издание «Страна.ua» также сообщает о взрыве в подконтрольном Украине Херсоне. По данным городских властей, идет обстрел прибрежных районов.

Взрывы в Херсоне были и накануне, 11 ноября. О них сообщал глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко. Взрывы происходили в Днепровском районе, отмечал чиновник.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в украинской столице. По его словам, в городе работали системы противовоздушной тревоги. Украинский «Центр спасения диких животных» тогда утверждал, что в Киеве из-за ракетного удара пострадала тигрица. Там рассказали, что от шока животное ударилось о решетку, после чего не смогла подняться.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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