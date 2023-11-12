МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде в Московском регионе

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о погоде — дождь и ветер ожидаются до конца воскресенья, 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Такое же предупреждение распространено и для Московской области.

До этого в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Московской области в воскресенье, 12 ноября, прогнозируется до +7°С и облачная дождливая погода. Согласно информации синоптиков, столицу накроет дождь, по области местами сильный.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с новой недели в Москве заметно похолодает.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в ночь на 12 ноября ожидается сильная магнитная буря.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег.