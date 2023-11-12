Семиклассник попал в больницу в тяжелом состоянии после драки в школе

В Центральном районе Петербурга из средней школы был госпитализирован семиклассник после драки с другим учеником. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в школе на Харьковской улице, пострадавшего подростка госпитализировали с тупой травмой живота, у мальчика диагностированы ушиб почек и селезенки, его состояние оценивается как тяжелое.

Как рассказал полицейским подросток, он подрался с 15-летним восьмиклассником на перемене, оппонент ударил его кулаком в живот.

По факту травмирования несовершеннолетнего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирской области девочка попала в больницу после избиения в школе.