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Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий

Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву стоит смириться с временной потерей территорий

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию». Об этом в своей статье для Bloomberg заявил экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«Вероятно, придется смириться, по крайней мере, на какое-то время, с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией. В некотором смысле все будут ненавидеть такой исход», — пишет экс-главком НАТО.

По мнению Ставридиса, даже РФ такой результат может не понравиться, поскольку она получит не всю Украину, а только несколько заминированных районов юго-востока, что «вряд ли является достойным призом».

Бывший главком Североатлантического альянса полагает, что Украина, подобно Южной Корее во времена Корейской войны, не сможет победить в конфликте, поэтому боевые действия следует прекратить, чтобы начать восстанавливать государство.

Такой сценарий, уверен Ставридис, приведет Украину к успеху, но ей потребуются инвестиции стран Запада, а также «реальные и прочные гарантии безопасности».

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с тем, что на мирных переговорах с Россией его страна лишится части территорий.

Ранее бизнесмен Илон Маск посоветовал Зеленскому согласиться на переговоры с Путиным.

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