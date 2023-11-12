Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве и Московской области в воскресенье, 12 ноября, прогнозируется до +7°С и облачная дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно информации синоптиков, столицу накроет дождь, по области местами сильный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +5...+7°С. Прогнозируется восточный, юго-восточный ветер, 7-12 м/с, с порывами до 17 м/c в некоторых районах.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +4...+6°С. Небо затянет плотными облаками, пойдет дождь, в Подмосковье местами мокрый снег.

Атмосферное давление днем составит 737 мм рт. ст., а ночью упадет до 729 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с новой недели в Москве заметно похолодает.

Перед этим Вильфанд сообщил о сильных дождях в столице с 12 ноября.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег.