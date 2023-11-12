Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Гидрометцентре сообщили о дождливой и облачной погоде в Москве 12 ноября

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Москве и Московской области в воскресенье, 12 ноября, прогнозируется до +7°С и облачная дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно информации синоптиков, столицу накроет дождь, по области местами сильный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +5...+7°С. Прогнозируется восточный, юго-восточный ветер, 7-12 м/с, с порывами до 17 м/c в некоторых районах.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +4...+6°С. Небо затянет плотными облаками, пойдет дождь, в Подмосковье местами мокрый снег.

Атмосферное давление днем составит 737 мм рт. ст., а ночью упадет до 729 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с новой недели в Москве заметно похолодает.

Перед этим Вильфанд сообщил о сильных дождях в столице с 12 ноября.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий