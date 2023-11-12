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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Uwe Anspach/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов индонезийского острова Тимор. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно информации сейсмологов, очаг подземных толчков находился на глубине 30 километров, эпицентр стихии располагался в 65 километрах к северо-востоку от города Купанг, где проживают свыше 430 тыс. человек.

Данные о пострадавших разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

По оценке геослужбы, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в турецкой курортной провинции Аланья произошло землетрясение магнитудой 5.0. Эпицентр находился в 22 км к югу от города Аланья, очаг залегал на глубине 14 км.

До этого у берегов американского штата Аляска было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее ученые нашли связь между подводными оползнями и цунами.

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