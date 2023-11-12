Россиян предупредили о схеме мошенников во время распродаж

На предновогодних распродажах для россиян возрастает риск столкнуться с кибермошенниками, охотящимися за личными данными граждан. Одной из наиболее популярных схем кражи данных стали фальшивые сайты онлайн-магазинов, которые завлекают пользователей большими скидками, предупредил директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков в беседе с РИА Новости.

«С наступлением «черной пятницы» повышается и риск столкнуться с интернет-мошенниками», — утверждает он.

По информации киберэксперта, актуальными на предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: создание фальшивых сайтов онлайн-магазинов, электронные рассылки, имитирующие официальные сообщения от подлинных интернет-магазинов, банков или онлайн-платформ, а также регистрация фейковых аккаунтов в мессенджерах и соцсетях.

Избаенков посоветовал проверять подлинность сайтов и обращать внимание наличие зеленого замка рядом с адресом сайта, внимательно проверять адрес ссылки и не переводить деньги, если закрались сомнения в правдивости реквизитов.

Перед этим Избаенков говорил, что с развитием искусственного интеллекта у мошенников появились новые схемы. В частности, метод с использованием дипфейков.

Ранее сообщалось, как мошенники обманывают на сайтах знакомств.