В Госдуме предложили новые льготы для детей из многодетных семей

Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Леонид Слуцкий предложил сделать бесплатным проезд детей из многодетных семей к месту отпуска. Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте предлагается компенсировать потери в доходах, возникающих в результате установленной льготы, за счет средств из федерального бюджета. Льгота коснется детей из семей, в которых есть три и больше ребенка.

«Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России», — указано в проекте.

Также Слуцкий указывает, что за последнее время стоимость отдыха в России выросла на 35%, а 51% российских граждан во время отпуска остаются дома.

До этого в Саратовской области приняли решение освободить многодетные семьи от оплаты детского сада.

Ранее Правительство РФ прокомментировало предложение сократить рабочую неделю для многодетных.