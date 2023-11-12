Девять полицейских ранены в ходе акции в поддержку Палестины в Лондоне

Лондонская полиция сообщила, что девять правоохранителей пострадали во время акции в поддержку Палестины, состоявшейся в британской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные штаба городской полиции.

«Девять офицеров получили ранения», — говорится в заявлении.

Согласно информации агентства, двоим из них понадобилась госпитализация из-за перелома локтя и подозрения на вывих бедра. Кроме того, часть запущенных фейерверков попали в лица некоторым силовикам.

«Офицеры были ранены, когда не позволяли разбушевавшейся толпе добраться до мемориала Кенотаф во время поминальной службы», — сообщили в полиции.

Накануне в Лондоне началось многотысячное шествие в поддержку Палестины. Полиция Лондона задержала 150 участников демонстрации. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил нарушения порядка на акциях в поддержку Палестины в Лондоне.

Ранее в Лондоне уже проходила акция в поддержку Палестины, полиция задержала 34 человека.