Лондонская полиция проводит задержания на пропалестинской акции протеста

Полиция Лондона задержала 150 участников шествия в поддержку Палестины. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления в социальных сетях.

«Сотрудники полиции задержали группу из примерно 150 человек, отколовшуюся от пропалестинской демонстрации на улице Гровенор-плейс», — заявили в лондонской полиции.

Задержания производились после того, как часть участников шествия начала кидать в разные стороны фаеры. Кроме того, полицейские задерживали людей, которые закрывали свои лица.

До этого британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал нарушения общественного порядка и демонстрацию антисемитской символики сторонниками Палестины на массовых пропалестинских митингах в Лондоне.

Накануне в Лондоне началось массовое шествие в поддержку Палестины. На улицы вышли десятки тысячи демонстрантов, выражавших поддержку народу Палестины и осуждение действиям Израиля.

Ранее в Лондоне уже проходила акция в поддержку Палестины, полиция задержала 34 человека.