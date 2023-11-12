Лев сбежал из цирка недалеко от Рима

Лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи. Об этом сообщил мэр города Алессандро Грандо в социальной сети X.

«Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео… Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения», — обратился Грандо к горожанам.

Местные жители в социальных сетях публикуют видео, на которых виден крупный лев, прогуливающийся по улицам. Обсуждающие инцидент горожане разошлись во мнениях — часть местных жителей паникует из-за бегства опасного хищника, а некоторые горожане выразили радость из-за того, что животное смогло сбежать из цирка и больше не будет выступать на потеху зрителям.

До этого черепаха сбежала из дома и за три года проползла восемь километров.

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