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Россиян предупредили о сильной магнитной буре в ночь на воскресенье

Синоптик Леус предупредил метеозависимых о магнитных бурях в ночь на 12 ноября

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Depositphotos

В ночь на 12 ноября ожидается сильная магнитная буря, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Внимание: на Земле ожидаются магнитные бури», — написал метеоролог.

Согласно предварительным прогнозам, напряженность магнитного возмущения будет недолгой.

По информации Леуса, ближе к вечеру оно перейдет в слабо возмущенное состояние, а в ночь на 12 ноября возмущения магнитосферы планеты упадут до уровня слабых магнитных бурь класса G1.

«Во второй половине воскресного дня интенсивность возмущений уменьшится», — пояснил он, добавив, что геомагнитное поле при этом перейдет в неустойчивое состояние.

Синоптик посоветовал метеозависимым людям на время повышенной солнечной активности чаще отдыхать на свежем воздухе, избегать стресса и ограничить работу, требующую большого внимания и концентрации.

До этого доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что магнитные бури влияют на самочувствие, поскольку процессы, которые проходят в нервной системе человека связаны с электричеством, а на него в свою очередь оказывает воздействие магнитное поле.

Ранее в Госдуме предложили помочь метеозависимым россиянам.

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