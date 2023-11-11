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В Польше состоялось массовое шествие в честь Дня независимости республики

В Варшаве провели марш в честь Дня независимости Польши

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Kacper Pempel/Reuters

В Варшаве представители националистического движения устроили массовое шествие по случаю Дня независимости Польши. Об этом сообщает местная газета Rzeczpospolita со ссылкой на заявление мэра города Рафала Тшасковского.

Согласно информации издания, в общей сложности в марше приняли участие от 70 тыс. до 90 тыс. человек.

«Марш прошел <...> спокойно, хотя мы и замечали злоупотребления пиротехникой», — отметил градоначальник.

По данным Тшасковского, некоторые участники демонстрации бросали и сжигали флаги Евросоюза и ЛГБТ, один человек бросил горящий фаер с моста в сторону заправочной станции. Как сообщили в правоохранительных органах польской столицы, на митинге задержали 56 человек, большинство из которых были остановлены полицией за хранение наркотиков.

«Мы не зафиксировали драк или причинения ущерба городским зданиям», — заключается в материале.

В июне свыше полумиллиона человек вышли на акцию протеста оппозиции в Польше, организованную движением бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска.

Позднее в Варшаве несколько сотен человек провели митинг перед посольством Украины в память жертв «Волынской резни».

Ранее у посольства Польши в Москве прошла акция против закрытия российской школы в Варшаве.

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