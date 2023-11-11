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Россиянам запретили въезд в юго-восточную часть Финляндии на велосипедах

КПП юго-восточной Финляндии с 9 ноября запретили въезд из России на велосипедах

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку, находящиеся в юго-восточной Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из Российской Федерации с 9 ноября. Речь идет о пунктах пропуска Нуйямаа, Иматра и ближайшем к Санкт-Петербургу — Ваалимаа. Об этом РИА Новости сообщил дежурный сотрудник пограничной охраны КПП Ваалимаа.

«Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии», — сказал он в ответ на вопрос о возможности въезда из РФ на велосипеде.

Пограничник не уточнил, на каком основании введен такой запрет и распространяется ли он на пункты пропуска в других регионах Финляндии.

Согласно отзывам очевидцев в соцсетях, российские пограничники предупреждают велосипедистов о данном запрете. На месте пересечения границы в Финляндии установлены дорожные знаки о запрете въезда в Финляндию на велосипеде. Финские пограничники информируют велосипедистов о новых правилах и возвращают в РФ.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в будущем его страна столкнется с «трудностями» на границе с Россией.

До этого стало известно, что Финляндия построит еще 72 км заграждений на границе с РФ в 2023–2024 годах.

28 сентября сообщалось, что Финляндия и Норвегия усилили контроль на границе за автомобилями из России.

Ранее Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.

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