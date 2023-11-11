10-летний мальчик из Калуги боится выходить на улицу после нападения собаки

В одном из дворов Калуги собака, гулявшая без хозяина, напала и искусала малолетних детей. Отец одного из пострадавших Василий рассказал «Газете.Ru», что его сын получил множество рваных ран, но угрозы здоровью нет. По словам мужчины, после случившегося его дети боятся выходить на улицу одни.

«Собака, оставленная хозяином дома одна, выбежала из подъезда. Изначально она покусала девочку. Мужчина, таксист, отбил ее от девочки. Собака побежала дальше. Возле соседнего дома играли дети, в том числе и мой сын. Она повалила сына на землю и погрызла. Спасибо большое очевидцам, что подошли, помогли. У сына ноги пострадали, порвало его неплохо. Травм, угрожающих здоровью, нет, но есть множество рваных ран, есть глубокие, большие раны, отвозили (в больницу) зашивать. Сейчас он нормально себя чувствует, все хорошо, говорит, ему уже полегче. Но ребенку 10 лет, понятно, какие боли испытал. Конечно, стресс. Сейчас говорит, что на улицу он гулять не пойдет. Говорит: «Если буду гулять, папа, буду просить, чтоб ты со мной гулял». У нас двое детей, есть еще девочка младшая. Перед школой спрашивает: «А там собаки нет?» Конечно, говорим, что нет собаки. Провожаем ее в школу, чтобы она не боялась», — сказал он.

Василий отметил, что владелец собаки признал свою вину и предложил свою помощь в лечении ребенка. Однако отец пострадавшего мальчика хочет добиться усыпления собаки и передать дело в суд.

«Владелец собаки признает свою вину, что собаку оставил без присмотра. Он предлагал помощь, содействие в лечении. Но мы это оставлять не собираемся, чтобы все спустилось на тормозах. Это может повлиять на других людей. В первую очередь, мы будем добиваться усыпления собаки, будем передавать дело в суд», — заключил он.

Василий добавил, что ранее собака не была замечена в инцидентах и не проявляла агрессии.

10 ноября портал KP40.ru сообщил, что в Калуге крупная собака напала на детей в микрорайоне Веснушки. Пес без хозяина и намордника набросился на девочку, отогнать животное помог оказавшийся неподалеку таксист. После этого собака побежала в другой двор, где напала на мальчика. Оба ребенка оказались в больнице.

11 ноября прокуратура Калужской области сообщила, что виновное лицо установлено, решается вопрос о привлечении его к ответственности. Кроме того, прокуратура намерена направить в суд исковые заявления о возмещении причиненного детям вреда.

Ранее в Краснодаре ветеринар прооперировал собаке здоровую лапу.