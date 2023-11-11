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Минпросвещения учтет опыт Чечни при создании программ по курсу ОБЖ

Минпросвещения: опыт Чечни будет полезен в создании программ по новому курсу ОБЖ

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Pixabay

Минпросвещения России учтет опыт Чеченской Республики при создании новых программ по курсу «Основы безопасности и защита Родины». Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте ведомства.

В Чечне прошла встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы региона Рамзана Кадырова.

Как говорится в сообщении, Кравцов уделил внимание проводимой в республике работе в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения. Министр напомнил, что со следующего учебного года в российских школах начнется обучение по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» и отметил, что опыт Чечни «будет важен и полезен в рамках создания новых программ по этой учебной дисциплине».

Участники встречи также обсудили масштабную программу строительства новых школ. Кадыров поблагодарил Минпросвещения РФ и Кравцова за постоянное внимание к Чечне и поддержку в решении вопросов в системе образования, в том числе при ликвидации третьей смены в школах республики, добавили в министерстве.

До этого президент России Владимир Путин подписал законопроект, в соответствии с которым с 2024-2025 учебного года школьники будут изучать предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее глава Минпросвещения РФ рассказал, как будут вводить предмет о защите Родины в школах.

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