Женщина в РБ сказала, что подожгла два автомобиля и дом под влиянием мошенников

МВД Белоруссии сообщило, что в Бресте женщина под воздействием мошенников с Украины подожгла два автомобиля и дом, передает РИА Новости.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники милиции по горячим следам задержали 44-летнюю женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем стала виновницей возгорания в подъезде жилого дома и в квартире.

«На преступление ее подтолкнули мошенники, след которых ведет в Украину», — добавили в министерстве.

По словам задержанной, ее 21-летний сын, пообщавшись в мессенджере с незнакомцем, взял несколько кредитов и перевел деньги на продиктованный счет. Молодой человек думал, что участвует в «спецоперации правоохранительных органов». После этого мошенники связались с матерью и под психологическим давлением убедили содействовать в аналогичной «спецоперации». Женщина продала квартиру, чтобы откупиться, в общей сумме оба лишились около $30 тысяч.

Спустя некоторое время с жертвой мошенничества связались и предложили вернуть деньги, если она изготовит коктейли Молотова, совершит поджоги и снимет видео.

Правоохранители установили, что звонки поступали с территории Украины.

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