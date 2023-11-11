Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал инфоканала о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом.

«В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность», — сообщили в пресс-службе.

10 ноября три взрыва произошли вечером в городе Черноморск Одесской области Украины во время сигнала воздушной тревоги.

6 ноября сообщалось, что припортовая инфраструктура была повреждена в Одессе в результате ночных взрывов.

9 ноября стало известно, что в Одесской области мужчина в камуфляже бросил гранату в автобус. В результате произошедшего взрыва один из пассажиров автобуса получил телесные повреждения.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.