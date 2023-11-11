Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Драка в российском баре, где пострадал мужчина, попала на видео

В московском баре мужчина сильно пострадал в драке

В одном из баров Москвы мужчина сильно пострадал в драке, в деле разбирается прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Инцидент произошел в заведении на Сущевской улице. Между двумя посетителями бара возник конфликт, который перерос в драку. На опубликованной прокуратурой записи видно, как двое мужчин дерутся в толпе других посетителей. Один из них с силой бьет другого кулаками по голове.

В результате инцидента одного из мужчин госпитализировали. Врачи квалифицировали травмы, полученные пострадавшим, как тяжкий вред здоровью. В отношении его оппонента возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее конфликт в одном из московских хостелов закончился поножовщиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий