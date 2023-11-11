Драка в российском баре, где пострадал мужчина, попала на видео

В одном из баров Москвы мужчина сильно пострадал в драке, в деле разбирается прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Инцидент произошел в заведении на Сущевской улице. Между двумя посетителями бара возник конфликт, который перерос в драку. На опубликованной прокуратурой записи видно, как двое мужчин дерутся в толпе других посетителей. Один из них с силой бьет другого кулаками по голове.

В результате инцидента одного из мужчин госпитализировали. Врачи квалифицировали травмы, полученные пострадавшим, как тяжкий вред здоровью. В отношении его оппонента возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее конфликт в одном из московских хостелов закончился поножовщиной.